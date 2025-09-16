Diyarbakır, 1.5 milyon turist ağırladı

Mezopotamya altın üçgeninde yer alan tarihi ve kültür şehri Diyarbakır'da, terörsüz Türkiye sürecinde ziyaretçi bereketi yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve kararlı iradesiyle devam eden terörsüz Türkiye sürecinde, yılın ilk 9 ayında Diyarbakır 1.5 milyon ziyaretçi ağırladı. Terörsüz Türkiye bereketini yaşayan tarihi kent başta olmak üzere bölgede farklı kentlere ait araç plakalarının sıkça görülmesinin ise sağlanan huzur ve güvenin göstergesi olduğu belirtiliyor.

EN UĞRAK YERLER

Ziyaretçilerin en uğrak yerleri arasında, İçkale, Surlar, Dört Ayaklı Minare, Meryem Ana Kilisesi, Hasan Paşa Hanı, On Gözlü Köprü, Ulu Cami, Hevsel Bahçeleri, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Ziya Gökalp Müzesi, Ahmet Arif Müzesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi, Keldani Kilisesi, Eğil Peygamberler Kabri gibi tarihe tanıklık eden mekânlar yer alıyor. Kente gelen yabancı ziyaretçilere de, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan turizm polisleri eşlik edip destek veriyor.

CİĞER VE KABURGA

Kentin tarihi yerlerinin gezen ziyaretçiler, Diyarbakır'ın tescillenmiş yemeklerini de tatmanın şansını yakaladı. Ziyaretçilerin en çok tükettiği yiyecekler arasında, ciğer kebabı ve kaburga dolması ile 30 çeşit ürünü içinde barındıran sabah kahvaltısı ilk sırada yerini aldı.