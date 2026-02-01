Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne EYP’li saldırı girişiminde bulunan 3 kişiden 2'si tutuklandı
Giriş Tarihi: 1.02.2026 11:32

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne EYP’li saldırı girişiminde bulunan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne EYP’li saldırı girişiminde 3 şahsın gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne EYP’li saldırı girişiminde bulunan 3 kişiden 2’si tutuklandı
  • ABONE OL
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 25 Ocak 2026 günü saat 20.15 sıralarında Diyarbakır il Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binası yerleşkesine yönelik el yapımı patlayıcı (EYP) kullanılarak gerçekleştirilen saldırı girişimiyle ilgili olarak güvenlik birimlerince yürütülen çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Emniyet birimlerimizdeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecek kamu düzeninin korunması ve toplum güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm tedbirler kararlılıkla uygulanmaya devam edilecektir'' denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne EYP’li saldırı girişiminde bulunan 3 kişiden 2'si tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz