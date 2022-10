Diyarbakır Mardin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Mardin Diyarbakır Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Diyarbakır ile Mardin arası seyahat edecek kişilerin en çok merak ettiği konu, her iki bölge arası mesafenin kaç km olduğudur. Bu nedenle iki bölge arası mesafeyi araştıran kişiler karayolu veya havayoluyla seyahatte farklı cevaplarla karşılaşır. Diyarbakır'dan Mardin'e ya da tam tersi yönde hareket edecek kişiler özel araçla, otobüsle veya uçakla mesafenin kaç km olduğuyla ilgili araştırma yapmışlardır. Bu mesafe özel araçla ve otobüsle hemen hemen aynı km olmasının yanı sıra uçakla çok daha kısadır. Her iki şehir arası seyahatin kaç saat sürdüğü de tercih edilecek araca göre değişiklik gösterecektir.

Diyarbakır Mardin Arası Kaç Km?

Diyarbakır Mardin arası mesafenin kaç km olduğunu merak eden kişiler, bunun ile ilgili internette araştırma yapmışlardır. Her iki şehir arası mesafe, tercih edilecek araca göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu durumda Diyarbakır ile Mardin arası mesafe araçla D950 karayolu üzerinden 93,6 km olacaktır. Her iki bölge arası otobüsle mesafe ise yaklaşık 96 km olarak görülmüştür. Uçakla yapılacak seyahatte ise her iki bölge arası uçuş mesafesi 73 km'dir.

Mardin Diyarbakır Arası Kaç Km?

Mardin ile Diyarbakır arası mesafenin kaç km olduğu sıklıkla merak edilmiştir. Mardin'den hareket edip Diyarbakır'a gidecek kişiler, her iki bölge arası mesafenin ne kadar sürdüğünü merak etmiştir. Kendi özel aracıyla her iki bölge arası yolculuk yapacak kişiler için karayolu mesafesi ortalama 93 km'dir. Otobüsle Mardin Diyarbakır arası mesafe ise, otobüsle yaklaşık 96 km olarak bilinmektedir. Her iki bölge arası uçuş mesafesi ise 73 km şeklinde hesaplanmıştır.

Diyarbakır Mardin Kaç Saat

Diyarbakır ile Mardin arası yapılan yolculuklarda, her iki bölge arası mesafenin kaç saat sürdüğü de büyük merak konusudur. Bu süre, tercih edilecek araca göre de değişiklik gösterecektir. Bu durumda özel aracıyla Diyarbakır ile Mardin arası yolculuklarda, bu süre yaklaşık 1 saat 30 dakikadır. Otobüsle her iki bölge arası mesafe ise ortalama 2 saat 8 dakika sürecektir. Havayoluyla yapılan yolculuklarda Diyarbakır ile Mardin arası uçuş süresi de merak edilmiştir. Her iki şehir arası uçuş süresi de yaklaşık 20 dakikadır.