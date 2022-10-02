Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır Mardin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Mardin Diyarbakır Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 2.10.2022 09:31 Son Güncelleme: 2.10.2022 09:32

Diyarbakır Mardin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Mardin Diyarbakır Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Şehirlerarası yapılan yolculuklarda en çok merak edilen ise, her iki şehir arası mesafenin ne kadar olduğudur. Diyarbakır Mardin arası mesafe kaç km sorusu, seyahat edecek kişiler için önem taşımıştır. Bu durumda özel araçla, uçakla veya otobüsle Mardin Diyarbakır arası mesafe kaç kilometre olduğu kadar her iki bölge arası seyahatin kaç saat sürdüğü de araştırılmıştır. Bu yazımızda sizler için Diyarbakır Mardin arası kaç saat otobüsle ve özel otobüsle sorularına cevap verdik.

Diyarbakır Mardin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Mardin Diyarbakır Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Diyarbakır ile Mardin arası seyahat edecek kişilerin en çok merak ettiği konu, her iki bölge arası mesafenin kaç km olduğudur. Bu nedenle iki bölge arası mesafeyi araştıran kişiler karayolu veya havayoluyla seyahatte farklı cevaplarla karşılaşır. Diyarbakır'dan Mardin'e ya da tam tersi yönde hareket edecek kişiler özel araçla, otobüsle veya uçakla mesafenin kaç km olduğuyla ilgili araştırma yapmışlardır. Bu mesafe özel araçla ve otobüsle hemen hemen aynı km olmasının yanı sıra uçakla çok daha kısadır. Her iki şehir arası seyahatin kaç saat sürdüğü de tercih edilecek araca göre değişiklik gösterecektir.

Diyarbakır Mardin Arası Kaç Km?

Diyarbakır Mardin arası mesafenin kaç km olduğunu merak eden kişiler, bunun ile ilgili internette araştırma yapmışlardır. Her iki şehir arası mesafe, tercih edilecek araca göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu durumda Diyarbakır ile Mardin arası mesafe araçla D950 karayolu üzerinden 93,6 km olacaktır. Her iki bölge arası otobüsle mesafe ise yaklaşık 96 km olarak görülmüştür. Uçakla yapılacak seyahatte ise her iki bölge arası uçuş mesafesi 73 km'dir.

Mardin Diyarbakır Arası Kaç Km?

Mardin ile Diyarbakır arası mesafenin kaç km olduğu sıklıkla merak edilmiştir. Mardin'den hareket edip Diyarbakır'a gidecek kişiler, her iki bölge arası mesafenin ne kadar sürdüğünü merak etmiştir. Kendi özel aracıyla her iki bölge arası yolculuk yapacak kişiler için karayolu mesafesi ortalama 93 km'dir. Otobüsle Mardin Diyarbakır arası mesafe ise, otobüsle yaklaşık 96 km olarak bilinmektedir. Her iki bölge arası uçuş mesafesi ise 73 km şeklinde hesaplanmıştır.

Diyarbakır Mardin Kaç Saat

Diyarbakır ile Mardin arası yapılan yolculuklarda, her iki bölge arası mesafenin kaç saat sürdüğü de büyük merak konusudur. Bu süre, tercih edilecek araca göre de değişiklik gösterecektir. Bu durumda özel aracıyla Diyarbakır ile Mardin arası yolculuklarda, bu süre yaklaşık 1 saat 30 dakikadır. Otobüsle her iki bölge arası mesafe ise ortalama 2 saat 8 dakika sürecektir. Havayoluyla yapılan yolculuklarda Diyarbakır ile Mardin arası uçuş süresi de merak edilmiştir. Her iki şehir arası uçuş süresi de yaklaşık 20 dakikadır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Teröristler Mersin'e “Paramotor” ile gelmiş! Hain saldırıdan yeni detaylar
Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TBMM'de yeni anayasa, asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli açıklaması
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak?
MOTORİN BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE: 1 Ekim 2022 Bugün LPG, motorin, mazot benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi?
Resepsiyonda 28 Şubat kafası! Tokat'ta rütbeli askerler Vali Hatipoğlu'nun elini sıkmadı
Son dakika: İBB durdurmuştu bakanlık devraldı! Vizyon farkını gözler önüne seren proje
Faturalar yıldızlara ulaştı! Avrupa’da ekmek lüks oldu
Ünlü borsacının cinsel taciz davasında flaş gelişme! Asıl şantajcı genç kadın çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır Mardin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Mardin Diyarbakır Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA