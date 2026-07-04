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Giriş Tarihi: 4.07.2026 15:22

Diyarbakır merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon: 27 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Daire Başkanlıkları, MASAK ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince 6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 27 şüpheli yakalandı.

SENA UYANER SENA UYANER
Diyarbakır merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon: 27 şüpheli yakalandı
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Diyarbakır, Adana, Kocaeli, Ankara, Aksaray ve Şanlıurfa'da organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 27 şüpheli yakalandı.

ÇEŞİTLİ RESMİ İŞLEMLERİ YAPTIRMA VAADİYLE VATANDAŞLARI DOLANDIRDILAR

Düzenlenen operasyonlarda; şüphelilerin dernek, federasyon ve konfederasyon gibi yapılanmaları kullanarak faaliyet gösterdikleri, devlet kurumlarında işe yerleştirme, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kura dışı konut tahsis ettirme, silah taşıma ve bulundurma ruhsatı temin etme, yazılmış trafik idari para cezalarını sistemden sildirme, yurt dışına gönderme ve çeşitli resmî işlemleri yaptırma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

1 MİLYAR LİRA HESAP HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin hesaplarında 1 milyar lira para hareketliliği tespit edildi. Ayrıca çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Şehirlerimizin huzurunu bozan, vatandaşlarımızı dolandıran hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.

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Diyarbakır merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon: 27 şüpheli yakalandı
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