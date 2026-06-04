Diyarbakır merkezli dev uyuşturucu operasyonu: 15 milyarlık servete el konuldu!

15 MİLYARLIK SERVETE EL KONULDU

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait olduğu belirlenen İzmir'in Çeşme ilçesindeki 4 yıldızlı bir otel, 3 özel halk otobüsü ve hatları, 2 taksi ve hatları, Diyarbakır'da toplam 970 dönüm büyüklüğünde 109 arsa ve tarla, Çeşme'de 9 dönümlük arsa, 7 araç, 33 daire, 4 iş yeri ve 128 banka hesabına el konuldu. El konulan mal varlıklarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 15 milyar TL olduğu belirtildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör