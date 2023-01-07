Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 23 yaralı
Giriş Tarihi: 7.1.2023 03:23 Son Güncelleme: 7.1.2023 04:18

Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 23 yaralı

Diyarbakır’da özel bir firmaya ait şehirlerarası otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre; şoför ile birlikte 29 yolcusu olan otobüste 1’i bebek 5 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

İHA
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 23 yaralı

Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır'dan Iğdır'a doğru yoluna devam eden, içinde çocuk ve bebeklerin olduğu 34 FMS 652 plakalı şehirlerarası otobüs kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansa, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada, 23 yaralı kentteki hastanelere sevk edilirken,1'i bebek olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada, şoför ve muavin gözaltını alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Çiftçiye 250 bin TL destek kredisi
SON DAKİKA: 2. el konutlar için yeni kampanya geliyor! Bakan Kurum'dan orta gelir konut projesi açıklaması
6'lı masada aday yok bakanlık dağılımı var: Fatih Portakal 'kulis' diyerek açıkladı: Kim nereyi istiyor?
SON DAKİKA: CHP'li isim 6'lı masadaki adaylık diyaloğunu açıkladı: İbre Kemal Bey'e döndü, Meral Hanım artık direnemez
Abdullah Bey kendisi çıksın
Son dakika: Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin aranan Doğukan Ç. yakalandı
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Türk bayraklarını kaldırtmıştı! Muharrem İnce CHP'yi topa tuttu: Yazıklar olsun size
Son dakika: BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye: Tarih belli oldu
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! Bursa'daki saldırının azmettiricisi etkisiz hale getirildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 23 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA