Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır ve Gaziantep’te yasa dışı bahis operasyonu! Kara parayı böyle aklamışlar...6,2 milyar liralık para trafiği, 32 gözaltı
Giriş Tarihi: 10.09.2026 09:21

Diyarbakır ve Gaziantep’te yasa dışı bahis operasyonu! Kara parayı böyle aklamışlar...6,2 milyar liralık para trafiği, 32 gözaltı

Diyarbakır Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ağına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde 40 şüphelinin yaklaşık 6,2 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirdiği belirlendi. 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır ve Gaziantep’te yasa dışı bahis operasyonu! Kara parayı böyle aklamışlar...6,2 milyar liralık para trafiği, 32 gözaltı
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Diyarbakır İl Jandarma komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Mart'ta sanal devriye üzerine araştırmalara başladı. MASAK raporları ve banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu, 40 şüphelinin yaklaşık 6,2 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin, vatandaşlardan temin ettikleri banka hesaplarını kullanarak yasa dışı bahis gelirlerini farklı hesaplara ve kripto varlıklara aktardıkları, bu yöntemle parayı akladıkları tespit edildi.

35 ADRESE BASKIN

6 Eylül sabahı düzenlenen operasyonda, Diyarbakır ve Gaziantep'te 35 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda 28 cep telefonu, 37 SIM kart, farklı kişilere ait 26 banka kartı, 2 bilgisayar, tablet ve USB bellek ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 tabanca ve 3 şarjörün yanı sıra 61 gram uyuşturucu madde türevi bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

#DİYARBAKIR #GAZİANTEP

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Diyarbakır ve Gaziantep’te yasa dışı bahis operasyonu! Kara parayı böyle aklamışlar...6,2 milyar liralık para trafiği, 32 gözaltı
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