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Giriş Tarihi: 14.07.2026 18:06

Diyarbakır’da 10 yıllık cinayet aydınlatıldı: 5 tutuklama

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2016 yılında başından vurularak öldürülen Mehmet Emin Karaalp (22) cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

DHA
Diyarbakır’da 10 yıllık cinayet aydınlatıldı: 5 tutuklama
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Çermik ilçesinde 18 Nisan 2016'da başından vurularak öldürülen Mehmet Emin Karaalp'in ölümüne ilişkin Çermik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, daha sonra Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldü.

8 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Soruşturmada, olay yerinde bulunan sigara izmaritleri üzerinde yapılan ileri moleküler genetik incelemeler ile HTS ve daraltılmış baz analizleri sonucunda şüphelilere ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu cinayetle bağlantılı oldukları değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden D.D., İ.K., K.K., M.T. ve H.K., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler A.K., M.K. ve S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Diyarbakır’da 10 yıllık cinayet aydınlatıldı: 5 tutuklama
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