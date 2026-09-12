Diyarbakır’da 12 yıl önce cansız bedeni bulunmuştu: Faillerine yönelik operasyonun görüntüleri paylaşıldı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlık bünyesinde 24 Nisan'da kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını belirtti. Bunlardan biri olan, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2014 yılında dere yatağında bulunan kemiklerle ilgili dosya yeniden ele alındı.
DİLEK KALKAN'A AİT OLDUĞU BELİRLENDİ
12 yıldır kimliği belirlenemeyen kemiklerin yapılan DNA incelemesinde 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından soruşturma kapsamında yapılan çalışmalara ve operasyon anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, ekiplerin kemiklerin bulunduğu alandaki incelmeleri, operasyon kapsamındaki çalışmaları ve şüphelilerin gözaltına alınmaları yer aldı.