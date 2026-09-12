Diyarbakır’da 12 yıl önce cansız bedeni bulunmuştu: Faillerine yönelik operasyonun görüntüleri paylaşıldı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlık bünyesinde 24 Nisan'da kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını belirtti. Bunlardan biri olan, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2014 yılında dere yatağında bulunan kemiklerle ilgili dosya yeniden ele alındı.