Diyarbakır’da 13 katlı plazadaki yangının arkasından nargile közü çıktı!

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, binadaki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. İncelemede; 3'üncü kattaki bir daireden zemine atılan nargile közünün yerdeki kartonları tutuşturduğu ve ardından yangının çıktığı görüldü. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör