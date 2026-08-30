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Giriş Tarihi: 30.08.2026 16:08

Diyarbakır’da 13 katlı plazadaki yangının arkasından nargile közü çıktı!

Diyarbakır'da 13 katlı bir plazada çıkan, 5 kişinin dumandan etkilendiği yangının 3'üncü kattan zemine atılan nargile közünün yerdeki kartonları tutuşturması sonucu çıktığı ortaya çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Diyarbakır’da 13 katlı plazadaki yangının arkasından nargile közü çıktı!
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Laleş Bulvarı'nda bulunan 13 katlı plazanın dış cephesinde, 23 Ağustos'ta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, dış cepheden üst katlara, bazı dairelere ve çatıya sıçradı.

5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENMİŞTİ

İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına 3 merdivenli araç, 7 arazöz ve 60 personelle müdahale edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) tazyikli suyla söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangında 3'ü itfaiye eri 5 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, binadaki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. İncelemede; 3'üncü kattaki bir daireden zemine atılan nargile közünün yerdeki kartonları tutuşturduğu ve ardından yangının çıktığı görüldü. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#DİYARBAKIR

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Diyarbakır’da 13 katlı plazadaki yangının arkasından nargile közü çıktı!
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