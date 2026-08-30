Diyarbakır’da 13 katlı plazadaki yangının arkasından nargile közü çıktı!

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Laleş Bulvarı'nda bulunan 13 katlı plazanın dış cephesinde, 23 Ağustos'ta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, dış cepheden üst katlara, bazı dairelere ve çatıya sıçradı.
5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENMİŞTİ
İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına 3 merdivenli araç, 7 arazöz ve 60 personelle müdahale edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) tazyikli suyla söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yangında 3'ü itfaiye eri 5 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, binadaki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. İncelemede; 3'üncü kattaki bir daireden zemine atılan nargile közünün yerdeki kartonları tutuşturduğu ve ardından yangının çıktığı görüldü. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.