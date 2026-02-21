Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da 14 gündür 249 kişi arıyor: Zihinsel engelli yaşlı adamdan bir iz yok!
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Salih Ertaş'tan (84), evden çıktıktan sonra haber alınamadı. Zihinsel engelli Ertaş'ı, çalışmaları 14'üncü gününde 249 kişilik ekip tarafından sürdürülüyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi Salih Ertaş'a ulaşamayınca 11 Şubat akşamı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye yönlendirilen ekiplerle arama çalışması başlatıldı.

14 GÜNDÜR BİR İZ YOK

Çalışmaların 14'üncü gününde Ertaş; AFAD, Kayapınar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleri, Karayolları Arama Kurtarma, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 249 kişilik personel, 30 araç, 1 kadavra köpeği ve 5 dronla aranıyor.

