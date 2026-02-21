Diyarbakır’da 14 gündür 249 kişi arıyor: Zihinsel engelli yaşlı adamdan bir iz yok!

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi Salih Ertaş'a ulaşamayınca 11 Şubat akşamı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye yönlendirilen ekiplerle arama çalışması başlatıldı.