Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü kavgada flaş gelişme

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Buyuransu Mahallesi çıkışında meydana geldi. Akrabalarından bayram ziyaretinden dönen 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu 34 DUG 48 plakalı otomobile ateş açıldı. Çapraz ateşe tutulan otomobildeki Garibe ve Abdurrahman Dağ (48) ile çocukları Nayime, Mahir (6) ve Songül Dağ (14) ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Garibe Dağ ile kızı Nayime kurtarılamadı.Garibe ve Nayime Dağ'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından yakınları tarafından alınarak Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Yakınları sabah saatlerinde mahalleye 1 kilometre uzaklıkta bulunan olay yerine geldi.Abdurrahman ve Songül Dağ'ın Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde, Mahir Dağ'ın ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.Jandarma, olay la bağlantısı olduğu düşünülen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.