Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü kavgada flaş gelişme
Giriş Tarihi: 4.5.2022 14:15

Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü kavgada flaş gelişme

DHA
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü kavgada flaş gelişme

Diyarbakır'da, bayram ziyaretinden dönerken otomobilde uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitiren Garibe Dağ ile kızı Nayime Dağ, toprağa verildi. Yaralı 3 kişinin tedavisi sürerken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Buyuransu Mahallesi çıkışında meydana geldi. Akrabalarından bayram ziyaretinden dönen 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu 34 DUG 48 plakalı otomobile ateş açıldı. Çapraz ateşe tutulan otomobildeki Garibe ve Abdurrahman Dağ (48) ile çocukları Nayime, Mahir (6) ve Songül Dağ (14) ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Garibe Dağ ile kızı Nayime kurtarılamadı.

YAKINLARI SABAH SAATLERİNDE SALDIRININ OLDUĞU YERE GELDİ

Garibe ve Nayime Dağ'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından yakınları tarafından alınarak Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Yakınları sabah saatlerinde mahalleye 1 kilometre uzaklıkta bulunan olay yerine geldi.

Abdurrahman ve Songül Dağ'ın Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde, Mahir Dağ'ın ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma, olay la bağlantısı olduğu düşünülen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
Son dakika: FETÖ'nün katil pilotları böyle yetiştirildi! Hava Harp Okulu'ndaki yapılanmanın başı Bekir Ercan Van'dı
Türkiye'de bir ilke imza atıldı! 156 milyonluk DNA testi
Ankara'nın 'kavşak' kabusu! Son hali vatandaşı isyan ettirdi
Son dakika: Diyarbakır'da korkunç olay! Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika: Sessiz İstila adlı provokatif kısa film hakkında Emniyet'ten açıklama
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
Şehirli halay çekmez
Son dakika: ABD istihbaratı: Rusya üç bölgeyi ilhak edecek
Ekrem İmamoğlu İETT'ye ait otobüsle Karadeniz gezisine çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü kavgada flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA