Diyarbakır’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Batman Karayolunda Çınar ilçesine bağlı kırsal Başaklı Mahallesi yakınında meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobillerde bulunan A.B., Y.B., M.B. ile S.İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.