Diyarbakır’da 33 yıllık sır olay: ’Bebeğin öldü’ dediler cenazesini bile vermediler!

BEBEĞİN VEFAT ETTİĞİNİ SÖYLEYİP CENAZEYİ VERMEDİLER

Bebeğinin isminin 'Maşallah' diye kaydedildiğini belirten Çetin, "Ağabeyim, ertesi gün tekrar gitti. Ağabeyime, ilaç lazım olduğunu, bebeğin hasta olduğunu söylemişler. O zaman da bayağı yüklü ilaç alınmıştı. İlacı verip çocuğu görmek istediğini söylemiş. Yasak olduğunu söylemişler. Gitmedi, geldiğinde ilaç aldığını söyledi. Babam, küçücük bebeğe bu kadar ilaç nasıl verilir diye sordu. Ertesi gün ağabeyim tekrar gitti ve bebeğin vefat ettiği söylendi. Ağabeyim de, 'Vefat etmişse cenazemizi bize verin, gömelim' demiş. 'Biz burada gömdük' demişler. Ondan sonra ağabeyim gelip bebeğin öldüğünü söyledi" diye konuştu.



"BEBEĞİN MEZARINI BİLE GÖSTERMEDİLER''

O zaman çok kötü olduğunu anlatan Çetin,"Bebeğim ölemez, öldüyse cenazemi istiyorum dedim. Vermediler, 'Tamam, bari bebeğimin kıyafetlerini getirin' dedim. Çocuğumu görmedim en azından o kıyafetlerinin kokusunu alayım dedim. Çocuğum için hazırlıklar yapmıştım. Bayağı kışlık kıyafetler yapmıştım. El örgüsüyle yapmıştım. Sonra eşime haber verdim. Eşim Bismil'de kalıyordu. Eşim hastaneye geldi. İki gün boyunca bir sonuç alamadı. 'Cesedimi, mezarını istiyorum. Bebeğim bu şekilde ortadan kaybolamaz' dedi. O zaman hemşireler de bize çok tepki gösteriyordu. Sanki yanına giden bir hasta değil de bir hayvan gibi. Bize o şekilde davranıyorlardı. O gün bugün kardeşlerim, babam, annem, çocuklarım hep arayalım diyorlardı." dedi.