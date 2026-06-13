Diyarbakır’da 5 yıl önceki cinayette düğüm çözüldü: 18 gözaltı, 7 tutuklama

Dicle Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri tarafından dosya yeniden ele alındı. Çalışmalara Kriminal Şube Müdürlüğü ve Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan özel ekip de destek verdi. Soruşturma kapsamında olayla ilgili ifade tutanakları, otopsi raporları ve kriminal inceleme raporları yeniden değerlendirildi. Yapılan analizlerde bazı kişilerin ifadelerinde çelişki ve tutarsızlıklar tespit edilmesi üzerine, cinayetle bağlantılı oldukları değerlendirilen şüpheliler hakkında operasyon kararı alındı. Jandarma ekipleri, Dicle ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ç., Ö.Ş., M.A., H.T., R.Ş., M.Ç. ve R.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
"JASAT EKİPLERİMİ FAİLİ MEÇHUL OLAYLARI TEK TEK ELE ALIYOR"
Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "JASAT ekiplerimiz, faili meçhul olayları geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Oluşturulan özel ekiplerle yıllar önce işlenen suçları yeniden inceleyerek aydınlatmaya devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, JASAT'ımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Dicle Cumhuriyet Savcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.