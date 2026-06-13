Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da 5 yıl önceki cinayette düğüm çözüldü: 18 gözaltı, 7 tutuklama
Giriş Tarihi: 13.06.2026 12:23

Diyarbakır’da 5 yıl önceki cinayette düğüm çözüldü: 18 gözaltı, 7 tutuklama

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 2020 yılında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Askeri Balta cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 7 yıl süren titiz çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalanırken, 7 kişi tutuklandı.

SENA UYANER SENA UYANER Yaşam
Diyarbakır’da 5 yıl önceki cinayette düğüm çözüldü: 18 gözaltı, 7 tutuklama
  • ABONE OL

Dicle Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri tarafından dosya yeniden ele alındı. Çalışmalara Kriminal Şube Müdürlüğü ve Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan özel ekip de destek verdi. Soruşturma kapsamında olayla ilgili ifade tutanakları, otopsi raporları ve kriminal inceleme raporları yeniden değerlendirildi. Yapılan analizlerde bazı kişilerin ifadelerinde çelişki ve tutarsızlıklar tespit edilmesi üzerine, cinayetle bağlantılı oldukları değerlendirilen şüpheliler hakkında operasyon kararı alındı. Jandarma ekipleri, Dicle ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ç., Ö.Ş., M.A., H.T., R.Ş., M.Ç. ve R.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

"JASAT EKİPLERİMİ FAİLİ MEÇHUL OLAYLARI TEK TEK ELE ALIYOR"
Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "JASAT ekiplerimiz, faili meçhul olayları geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Oluşturulan özel ekiplerle yıllar önce işlenen suçları yeniden inceleyerek aydınlatmaya devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, JASAT'ımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Dicle Cumhuriyet Savcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İÇİŞLERİ BAKANLIĞI #DİYARBAKIR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır’da 5 yıl önceki cinayette düğüm çözüldü: 18 gözaltı, 7 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA