Diyarbakır’da acı kaza: 25 yaşındaki Muhammet motosiklet kurbanı oldu!

Kaza, 18 Şubat'ta akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Yakar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ile Yakar yola savruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muhammet Yakar, ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakar, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.