Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da acı kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 3.11.2025 11:15

Diyarbakır'da acı kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde otomobil ile çarpışan sepetli motosikletin sürücüsü Şehmus Cengiz hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
Diyarbakır’da acı kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

Acı kaza, dün gece saatlerinde Çüngüş ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.P. yönetimindeki otomobil ile Şehmus Cengiz yönetimindeki sepetli motosiklet çarpıştı. Kazada Cengiz ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Şehmus Cengiz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Cengiz doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Şehmuz Cengiz'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da acı kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz