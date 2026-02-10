Diyarbakır’da acı olay: Kaza kurşunu 3 yaşındaki İlyas’ı hayattan kopardı!

KÜÇÜK İLYAS KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlyas D., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlyas D., dün yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsinin ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor