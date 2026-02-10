Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da acı olay: Kaza kurşunu 3 yaşındaki İlyas'ı hayattan kopardı!
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iddiaya göre kardeşinin oynarken kazara ateşlediği tabancadan çıkan merminin isabet ettiği İlyas D. (3), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; İlyas D.'nin kardeşinin oynadığı tabanca kazara ateşlendi. Tabancadan çıkan mermi, İlyas D.'ye isabet etti.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlyas D., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlyas D., dün yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsinin ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

