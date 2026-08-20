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Giriş Tarihi: 20.08.2026 15:27

Diyarbakır’da akılalmaz olay! Düğün eğlencesinde kabusu yaşadı: Ateşlediği havai fişek yüzünde patladı!

Diyarbakır'da meydana gelen olau akıllara durgunluk verdi. 25 yaşındaki H.K.’nin düğün salonunun önünde ateşlediği havai fişek, yüzüne isabet etti. Ağır yaralanan gencin hastanede tedavisi devam ederken yakınları arasında arbede çıktı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Diyarbakır’da akılalmaz olay! Düğün eğlencesinde kabusu yaşadı: Ateşlediği havai fişek yüzünde patladı!
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Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki bir düğün salonunda meydana geldi. H.K.'nin salonun önünde ateşlediği havai fişek, yüzüne isabet etti. H.K. ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

H.K., ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yaralının yakınları arasında arbede çıkarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Hastane çevresinde güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DİYARBAKIR

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Diyarbakır’da akılalmaz olay! Düğün eğlencesinde kabusu yaşadı: Ateşlediği havai fişek yüzünde patladı!
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