Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığı dehşete dönüştü: Çocuğu için sokağa çıkan babanın sonu oldular! İddianame hazır...

Olay, 16 Temmuz 2025'te, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Medya Mahallesi 205'inci Sokak'taki bir yas evinde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki akraba aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerinden dolayı ağlayan 7 aylık oğlunu sakinleştirmek için eşiyle birlikte dışarı çıkan ve olayla ilgisi olmayan Erkan Tekin ile taraflardan Ahmet Arif Gökçek yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Erkan Tekin ve Ahmet Arif Gökçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheliler Nusret Tuğaç (39) ile ona yardım ettiği değerlendirilen Aydın Tuğaç (32) yakalanarak tutuklandı. Şüpheli Mehmet Salim Gökçek (34) ise aranıyor.