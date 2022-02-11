Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da avukatlara “FETÖ” operasyonu
Giriş Tarihi: 11.2.2022 17:46 Son Güncelleme: 11.2.2022 20:05

Diyarbakır’da avukatlara “FETÖ” operasyonu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da avukatlara “FETÖ” operasyonu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 5 avukat gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 6 avukata yönelik polis operasyon yaptı. Gerekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 avukat gözaltına alındı. Gözaltına alınan avukatlar arasında İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum Der) Denetleme Kurulu üyesi N.Y.'ninde olduğu belirtilirken, hakkında yakalama kararı çıkarılan bir avukatında yurt dışında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 5 avukatın ifade işlemleri emniyette sürüyor.

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Diyarbakır’da avukatlara “FETÖ” operasyonu
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