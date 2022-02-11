Diyarbakır’da avukatlara “FETÖ” operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 6 avukata yönelik polis operasyon yaptı. Gerekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 avukat gözaltına alındı. Gözaltına alınan avukatlar arasında İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum Der) Denetleme Kurulu üyesi N.Y.'ninde olduğu belirtilirken, hakkında yakalama kararı çıkarılan bir avukatında yurt dışında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 5 avukatın ifade işlemleri emniyette sürüyor.