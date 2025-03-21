Diyarbakır’da bahar havasında Nevruz kutlandı

Diyarbakır'da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde düzenlenen 21 Mart Nevruz kutlamaları, sabahın erken saatlerinden başladı. Kutlamalar nedeniyle 10 bin polis görev aldı. Alana kurulan 6 noktada yapılan aramalardan sonra katılımcılar alındı. İki polis helikopteri de sürekli havada devriye görevi yürüttü.

Kutlamalar, renkli görüntülere sahne olurken, katılımcılar geleneksel kıyafetleriyle alana geldi. Çalınan müzikler ve söylenen şarkılar eşliğinde sık sık halay çekilirken, Nevruz coşkulu bir şekilde bahar havasında geçti.

Kadınlar, giydikleri yöresel kıyafetlerle halaylar çekti. Diyarbakır'daki kutlamalara DEM Partili milletvekillerinin büyük bir bölümü, sivil toplum kuruluşları da katıldı.