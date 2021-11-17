Diyarbakır’da üstad Sezai Karakoç’a son görev

Medeniyetin, dirilişin şairi üstat Sezai Karakoç'u dün hakka uğurladıklarını ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Ergani doğumlu hemşehrimiz bugün İstanbul'da ikindi namazına müteakip defnedilecek. Biz de hemşehrileri olarak bugün Ulu Cami ve 17 merkez camide gıyabi cenaze namazı kılarak dualarımızı ettik. Rabbim onu cennete koysun. Rabbim Diyarbakır'da Sezai Karakoç ve o neslin devamını da sağlamayı nasip etsin. İnşallah Sezai Karakoç üstattan sonra da bu topraklardan yine medeniyetimize, kültürümüze, inancımıza hizmet edecek fikir insanları, şairler yetişsin diye temenni ediyoruz. Rabbim nur içinde yatırsın. Bütün Diyarbakırlı hemşerilerimizin, ümmetin başı sağ olsun."