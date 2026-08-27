Diyarbakır’da dehşet! "Çocuğumu göreceğim" deyip kurşun yağmuruna tuttu! Cani eş yakalandı

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Sultan Akdemir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sultan Akdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.