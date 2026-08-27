Diyarbakır’da dehşet! "Çocuğumu göreceğim" deyip kurşun yağmuruna tuttu! Cani eş yakalandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Sümerpark yerleşkesinde acı olay meydana geldi. İddiaya göre, 31 yaşındaki E.A. çocuğunu görmek istediğini belirterek 33 yaşındaki eşi Sultan Akdemir'i buluşmak üzere parka çağırdı. Çocuğuyla birlikte buluşma noktasına gelen Sultan Akdemir ile E.A. arasında çocuk nedeniyle tartışma çıktı.
PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ
İddiaya göre E.A., çocuğu almak istedi. Sultan Akdemir'in buna karşı çıkması üzerine öfkeli eş, tabancayla eşine peş peşe ateş etti. Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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ÇOCUĞU ALIP KAÇTI
Saldırının ardından E.A. çocuğu yanına alarak ticari taksiyle olay yerinden uzaklaştığı öne sürüldü. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi Silvan yolu üzerinde yakaladı. Çocuğun da şüphelinin yanında bulunduğu belirtildi.
UZAKLAŞTIRMA KARARI BULUNDUĞU İDDİASI
Sultan Akdemir'in ailesinin iddiasına göre genç kadın, daha önce eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldı ve E.A. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, E.A.,nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.