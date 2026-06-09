Diyarbakır’da dehşete düşüren olay! 12 yaşındaki kız çocuğunu evlenmek için kaçırmıştı: Sanığın cezası belli oldu!

KEMİK YAŞI 16 ÇIKTI

Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 12 Haziran 2025 tarihli ilk duruşmasında dosyaya giren raporlarda, kız çocuğunun kemik yaşının 16 olduğu, resmi kayıtlara yaşının 12 olarak geçtiği belirtildi. Dosyada bulunan mesaj kayıtlarında mağdurun sanığa 5 ay sonra 18 yaşına gireceğini yazdığı, ayrıca birlikte kaçmaya ilişkin plan yaptıklarının tespit edildiği kaydedildi. Kız çocuğu ifadesinde, Z.Ş. ile yaklaşık 2 yıldır görüştüklerini, kendisini kaçırmasını istediğini, birlikte evden ayrıldıklarını, 4 gün boyunca parklarda kaldıklarını ve şikayetçi olmadığını söyledi. Sanık Z.Ş. de savunmasında mağdurun kendisine 16 yaşında olduğunu söylediğini, daha sonra 17 yaşında olduğunu ve kısa süre sonra 18 yaşına gireceğini belirttiğini anlatarak, evlenmek istedikleri için birlikte kaçtıklarını öne sürdü.