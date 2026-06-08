Diyarbakır’da dere yatağında bulunmuştu! Rojda Yakışıklı cinayetinde kan donduran itiraf: 3 kişiye ağırlaştırılmış müebbet talebi

'GÖZÜM DÖNDÜ, İPLE BOĞDUM'

Savcılık ifadesinde Okay Gür'ün, cezaevinden çıktıktan sonra Rojda Yakışıklı ile aralarında sorunlar yaşandığını anlattığı aktarıldı. İddianameye göre Gür, olay günü yaşanan tartışmayı anlatarak, "Rojda bana 'Gitmezsen karakolu ararım, denetimini yakarım, tekrar cezaevine girersin' dedi. Ben de varsa sıkıntısını söylemesini istedim. Misafirler gittikten sonra dışarıda konuştuk. Daha sonra gözüm döndü ve orada bulunan ipi alarak boğdum" dedi.

Okay Gür'ün ifadesinde, cesedi daha sonra bir aracın bagajına koyduğunu, garajdaki küreği de yanına alarak dere yatağına götürdüğünü, cesedi gömdüğünü ve olayın ardından kullandığı kıyafetleri yaktığını anlattığı belirtildi. Gür'ün ayrıca küreği hatırlamadığı bir bahçeye attığını öne sürdüğü kaydedildi.