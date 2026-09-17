Diyarbakır’da eski eş dehşeti yaşattı: Yardım için KADES butonuna bastı! Dakikalar sonra öldü

EŞİNE VE KENDİ CANINA KIYDI

Yakalanacağını anlayan Ö.K., yanındaki silahı kullanarak hayatına son verdi. haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede araçta bulunan Ö.K. ve M.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahısların cansız bedenleri otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör