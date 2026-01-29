Diyarbakır’da feci kaza! 5 araç çarpıştı; yaralılar var

Kaza, Diyarbakır-Elazığ karayolunda meydana geldi. Yağış nedeni ile kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 5 araç artarda çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile trafikte bir süre aksama yaşandı. Araçların kaldırılması ile trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.