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Giriş Tarihi: 29.7.2024 11:51

Diyarbakır'da feci kaza! İki otomobil çapıştı: Yaralılar var

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Diyarbakır’da feci kaza! İki otomobil çapıştı: Yaralılar var

Diyarbakır'daki kaza, sabah saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban köyü yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 BUH 728 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen diğer araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerdeki 3'ü kadın 4 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Çınar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Diyarbakır'da feci kaza! İki otomobil çapıştı: Yaralılar var
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