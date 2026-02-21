Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da feci olay: 29 yaşındaki Kadir'in cansız bedeni bulundu!
Giriş Tarihi: 21.02.2026 15:45

Diyarbakır'da feci olay: 29 yaşındaki Kadir'in cansız bedeni bulundu!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Kadir Öncel'in (29) yol kenarında tabancayla vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Cinayet şüphelisi M.A. (46), gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Diyarbakır’da feci olay: 29 yaşındaki Kadir’in cansız bedeni bulundu!
  • ABONE OL

Olay, sabah saatlerinde Bismil ilçe merkezinde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde kişinin tabancayla vurulup yaşamını yitirdiği, kimliğinin ise Kadir Öncel olduğu belirlendi. Öncel'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

BAŞKA YERDE ÖLDÜRÜP, YOLA ATMIŞ

Jandarma ekiplerinin çalışmasında, cinayet şüphelisinin M.A. olduğu tespit edildi. M.A., ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olayın gece saatlerinde başka bir yerde gerçekleştirildiği, cenazenin ise bir araçla getirilip yol kenarına atıldığı belirlendi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da feci olay: 29 yaşındaki Kadir'in cansız bedeni bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz