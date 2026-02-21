Diyarbakır’da feci olay: 29 yaşındaki Kadir’in cansız bedeni bulundu!

BAŞKA YERDE ÖLDÜRÜP, YOLA ATMIŞ

Jandarma ekiplerinin çalışmasında, cinayet şüphelisinin M.A. olduğu tespit edildi. M.A., ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olayın gece saatlerinde başka bir yerde gerçekleştirildiği, cenazenin ise bir araçla getirilip yol kenarına atıldığı belirlendi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor