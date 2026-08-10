Diyarbakır’da feci olay: Arazide kadın cesedi bulundu! 2 gözaltı

Bağlar ilçesi kırsal Yeşildallı Mahallesi yakınında sabah saatlerinde arazide hareketsiz yatan bir kadını görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının, hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin yaklaşık 100 metre yakınında park halinde 21 ABK 826 plakalı bir otomobil bulundu. Yapılan araştırmada cesedin Gülistan Karadağ'a ait olduğu tespit edildi.