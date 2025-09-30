Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da feci olay! Temizlik için su kuyusuna giren 4 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da feci olay! Temizlik için su kuyusuna giren 4 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, kullanılmayan bir su kuyusunu temizlemek için girdikleri belirtilen 4 kişi, jeneratörün çalışması sonucu oluşan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Kurtarma ekipleri, cenazelerin çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA Yaşam
Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Petekkaya Mahallesi kırsalında meydana geldi. Mehmet Karabağ (33), Mehmet Emin Karabağ (35), Hanifi Yeşilyaprak (38) ve Kemal Karabağ (17), yaklaşık 15 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen, uzun süredir kullanılmayan su kuyusunu temizlemek üzere içine girdi.

KUYUYA GİREN 4 KİŞİDEN HABER ALINAMADI

Kuyuya girdikten bir süre sonra 4 kişi ile irtibat kesildi. Durumdan endişelenen yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye Çermik Belediyesi Arama Kurtarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİLER

Ekipler, merdiven ve halat yardımıyla kuyuya indi. Yapılan kontrolde, jeneratörün çalışması sonucu oluşan karbonmonoksit gazından Mehmet Karabağ, Mehmet Emin Karabağ, Hanifi Yeşilyaprak ve Kemal Karabağ'ın zehirlenerek öldüğü belirlendi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenazelerin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

