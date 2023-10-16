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Giriş Tarihi: 17.10.2023

Diyarbakır’da festival coşkusu sürüyor

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da festival coşkusu sürüyor
Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında yapılan Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali sergiler, söyleşiler, tiyatro oyunları ve çocuk etkinlikleriyle sürüyor. Festivalde ilk iki günün son söyleşisi "Sesimi Duyan Var Mı?" Şuara Mekân'da düzenlendi. Tarihi Paşa Hamamı'nda ise "Antik Çağdan Günümüze Koku Kültürü Sunumu" etkinliği düzenleniyor. "Geçmişin Işığında Ustaların Elinden Geleneksel El Sanatları Atölyeleri" etkinliği ise Cemil Paşa Konağı'nda vatandaşların ilgisine sunuldu.



Gaziantep'ten kenti gezmeye geldiğini belirten Emine Akkurt, "Festival Diyarbakır'a bir canlılık katmış. İnsanların böyle kendilerini heyecanlı hissedeceği, sanatsal etkinliklerin iyi olduğunu düşünüyorum" dedi. Ankara'dan gelen Selvi Çavuş ise Diyarbakır'ın herkesin gezi rotasında olması gerektiğini ifade etti.

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Diyarbakır’da festival coşkusu sürüyor
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