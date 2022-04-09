Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da fuhuş çetesine ‘Törpü’ operasyonu: 5 gözaltı
Giriş Tarihi: 9.4.2022 12:46 Son Güncelleme: 9.4.2022 13:27

Diyarbakır’da fuhuş çetesine ‘Törpü’ operasyonu: 5 gözaltı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da fuhuş çetesine ‘Törpü’ operasyonu: 5 gözaltı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, tarafından fuhuş çetesine yönelik yapılan ‘Törpü’ operasyonunda aralarında kamu personelinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenişehir ilçesinde fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temini sağlayan şüphelilerin yakalanması çalışma başlatıldı. Polis, şüphelileri tespit etmek amacıyla 3 ay süren çalışmalarda, şüphelilerin polis takibine yakalanmamak için fuhuşla ilgili kavramlara özel olarak kod isimleri verdiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesinde 3 farklı adrese "Törpü" adı verilen eş zamanlı yapılan operasyonda içlerinde 1'i kamu personeli olmak üzere 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan fuhuş çetesi üyeleri ile birlikte 8 cep telefonu, olası polis baskınına karşı önceden haber alma amacıyla kurulduğu düşünülen kamera sistemi ve sisteme ait bir kamera kayıt cihazı, bir notebook, bir laptop, 7 banka dekontu ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 5 kişi, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Diyarbakır’da fuhuş çetesine yapılan 'Törpü' operasyonu kamerada! 5 gözaltı

Mahkeme, 5 kişiden 2'sini tutuklarken, 3'ünü tutuksuz yargılamak üzere serbest bıraktı.

"Törpü" operasyonu kapsamında fuhuşa teşvik edilen Ş.A, E.A, C.E, E.Y, G.Ç. ve S.A.'nın alınan ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı detaylandıran polis, tespit ettiği 65 kişiye 134 bin TL idari para cezası uyguladı.

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Diyarbakır’da fuhuş çetesine ‘Törpü’ operasyonu: 5 gözaltı
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