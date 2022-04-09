Diyarbakır’da fuhuş çetesine ‘Törpü’ operasyonu: 5 gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesinde 3 farklı adrese "Törpü" adı verilen eş zamanlı yapılan operasyonda içlerinde 1'i kamu personeli olmak üzere 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan fuhuş çetesi üyeleri ile birlikte 8 cep telefonu, olası polis baskınına karşı önceden haber alma amacıyla kurulduğu düşünülen kamera sistemi ve sisteme ait bir kamera kayıt cihazı, bir notebook, bir laptop, 7 banka dekontu ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 5 kişi, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Diyarbakır’da fuhuş çetesine yapılan 'Törpü' operasyonu kamerada! 5 gözaltı