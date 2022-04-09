Diyarbakır’da fuhuş çetesine yapılan 'Törpü' operasyonu kamerada! 5 gözaltı

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, tarafından fuhuş çetesine yönelik yapılan ‘Törpü’ operasyonunda aralarında kamu personelinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.