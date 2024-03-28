Diyarbakır’da ‘geri dönüşüm’ defilesi

Diyarbakır'dagelinlik tasarımı ve üretimi yapan firma, "Sıfır atıkta biz de varız" sloganıyla 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında plastik poşet, sıva filesi, ip, kˆAğıt ve takvim yaprakları gibi atık malzemelerden hazırladığı 6 parça gelinlik ve kıyafetle defile düzenledi. Kentteki bir geri dönüşüm tesisinde, depolanan atıklar arasında düzenlenen defilede mankenler, atık ürünlerle hazırlanan gelinlik ve rengârenk kıyafetleri giydi. Firmanın sahibi Mehmet Kaymak, dünyayı ve çevreyi tehdit eden atıklara karşı yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne, katkı sunmak istediklerini belirtti. Poşetten, kartondan, kâğıttan tasarımlar yaptıklarını ifade eden Kaymak, "Bu projeye insanların dikkatini çekebilmek için böyle bir girişimde bulunduk. Normalde podyumda, ışıkların altında defileler yapıyoruz. Geri dönüşüm tesisini seçerek bir mesaj vermek istedik. Geri dönüşümü destekleyelim, Sıfır Atık Projesi'ne destek olalım. Bu doğamız için çok önemli bir proje. Biz de bunu destekliyoruz. Başka yerlerde de defilemizi yapabiliriz. Amacımız projeye dikkat çekmek" diye konuştu.