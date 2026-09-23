Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da havai fişek dehşeti! Kutlamaları bahane edip evleri hedef aldı: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 23.09.2026 10:31

Diyarbakır'da havai fişek dehşeti! Kutlamaları bahane edip evleri hedef aldı: Yaralılar var!

Diyarbakır'da maç kutlamalarını bahane ederek evleri hedef alan bir kişinin attığı havai fişek, 7'nci kattaki evin balkonuna girerek patladı. Olayda 2 kardeş yaralanırken, havai fişeğin atılması ve balkona girmesi cep telefonu kameralarına yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Diyarbakır’da havai fişek dehşeti! Kutlamaları bahane edip evleri hedef aldı: Yaralılar var!
  • ABONE OL

Olay, pazar gecesi meydana geldi. Amed Sportif Faaliyetler'in Beşiktaş'ı 3-2 yenmesinin ardından sokağa çıkan bir grup etrafa dehşeti yaşattı. Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde caddenin ortasında bulunan kişiler, ellerindeki havai fişekleri kontrolsüzce patlatmaya başladı. Refüjde bulunan bir kişi de havai fişekleri çevredeki binaları hedef alarak patlattı.

EVLERİ HEDEF ALIP HAVAİ FİŞEK FIRLATTILAR

Bazı havai fişekler binaların duvarlarına çarparken, atılanlardan biri binanın 7'nci katındaki evin balkonundan içeri girerek patladı. Olayda balkonda bulunan 2 kardeş vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kardeşlerden birinin vücudunda 2'nci derecede yanıklar oluştuğu, çenesi ve kulağına dikişler atıldığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan havai fişeğin atılması ve fişeğin balkona isabet etme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DİYARBAKIR #BEŞİKTAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da havai fişek dehşeti! Kutlamaları bahane edip evleri hedef aldı: Yaralılar var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA