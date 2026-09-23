Diyarbakır’da havai fişek dehşeti! Kutlamaları bahane edip evleri hedef aldı: Yaralılar var!

Olay, pazar gecesi meydana geldi. Amed Sportif Faaliyetler'in Beşiktaş'ı 3-2 yenmesinin ardından sokağa çıkan bir grup etrafa dehşeti yaşattı. Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde caddenin ortasında bulunan kişiler, ellerindeki havai fişekleri kontrolsüzce patlatmaya başladı. Refüjde bulunan bir kişi de havai fişekleri çevredeki binaları hedef alarak patlattı.