Diyarbakır'da her yerde aranıyor: Nimet Kılıç'ın son görüntüsü ortaya çıktı!

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bir süre gelmesini bekleyen Kılıç, haber alamadığı Nimet Kılıç'ı aramak için anne ve babasının yanına gitti. Eşini burada da bulamayan Şeyhmus Kılıç, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, dünden beri haber alınamayan kadını bulmak için çalışmalara başladı.