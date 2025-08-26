Diyarbakır’da husumetli iki grubun kanlı kavgası: 2 kişi öldü, 5 yaralı!

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi Fiskaya Caddesi üzerinde meydana geldi.
Aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup caddede karşılaşınca, otomobillerinden inerek birbirlerine tabancalarla ateş etmeye başladı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tedavi altına alınan ve durumları ağır olan yaralılardan Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan topladı.
Silahla çatışan taraflara ait iki otomobile de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.