Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da husumetli iki grubun kanlı kavgası: 2 kişi öldü, 5 yaralı!
Giriş Tarihi: 26.8.2025 03:12

Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki grup caddede karşılaştılar. Şahıslar araçlarından inerek birbirlerine kurşun yağdırdı. Silah sesleri çevrede korku ve paniğe neden olurken, 7 kişi de yaralandı. Öte yandan, ağır yaralı olanlardan Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi Fiskaya Caddesi üzerinde meydana geldi.

Aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup caddede karşılaşınca, otomobillerinden inerek birbirlerine tabancalarla ateş etmeye başladı.

Silah sesleri çevrede korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan ve durumları ağır olan yaralılardan Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan topladı.

Silahla çatışan taraflara ait iki otomobile de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

