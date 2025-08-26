Diyarbakır’da husumetli iki grubun kanlı kavgası: 2 kişi öldü, 5 yaralı!

Silah sesleri çevrede korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.