Diyarbakır’da iki araç birbirine girdi! 1 ölü, 1 yaralı

Acı kaza, Yenişehir ilçesi Silvan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki iki araç çarpıştı. Kazada araçlardan biri bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.