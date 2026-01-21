Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da iki araç birbirine girdi! 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 21.01.2026 10:32

Diyarbakır'da iki araç birbirine girdi! 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da iki araç birbirine girdi. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Acı kaza, Yenişehir ilçesi Silvan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki iki araç çarpıştı. Kazada araçlardan biri bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada yaralanan vatandaş, yapılan müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine nakledildi. Hayatını kaybeden vatandaş, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

