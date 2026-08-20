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Giriş Tarihi: 20.08.2026 11:07

Diyarbakır'da kafede otururken kurşunların hedefi oldu: Saldırgan şahıs tutuklandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kafe bahçesinde oturan M.G.'yi, ağacın arkasında gizlenerek tabancayla yaraladı. Silahlı saldırıya uğrayan M.G hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerince yakalanan H.A., tutuklandı.

DHA Yaşam
Diyarbakır’da kafede otururken kurşunların hedefi oldu: Saldırgan şahıs tutuklandı
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Olay, 15 Ağustos'ta akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki bir AVM'nin dış cephesinde bulunan kafenin bahçesinde meydana geldi. İki kişiyle oturan M.G., ağacın arkasında gizlenen H.A.'nın silahlı saldırısına uğradı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

TUTUKLANDI

Diğer yandan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan H.A. işlemleri sonrası tutuklandı

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#DİYARBAKIR #KAYAPINAR

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Diyarbakır'da kafede otururken kurşunların hedefi oldu: Saldırgan şahıs tutuklandı
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