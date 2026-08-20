Diyarbakır’da kafede otururken kurşunların hedefi oldu: Saldırgan şahıs tutuklandı

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.