Diyarbakır’da kafede otururken kurşunların hedefi oldu: Saldırgan şahıs tutuklandı

Olay, 15 Ağustos'ta akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki bir AVM'nin dış cephesinde bulunan kafenin bahçesinde meydana geldi. İki kişiyle oturan M.G., ağacın arkasında gizlenen H.A.'nın silahlı saldırısına uğradı.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.