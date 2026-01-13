Diyarbakır’da kanlı infaz: Maskeli iki kişi tarafından katledildi!

Şüpheliler güvenlik görevlisi O.Ç.'yi (34) de silahla vurup yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yasin Acun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı güvenlik görevlisi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.