Giriş Tarihi: 13.01.2026 18:07 Son Güncelleme: 13.01.2026 18:14

Diyarbakır’da kanlı infaz: Maskeli iki kişi tarafından katledildi!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 35 yaşındaki Yasin Acun maskeli iki kişi tarafından girdiği Kur’an kursu binasında pompalı tüfekle vuruldu. Olay yerine gelen ekipler Acun’un hayatını kaybettiğini belirlerken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan saldırganlar kısa süre içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetlilerinden kaçan Yasin Acun, Kur'an kursunun binasına girdi. İçeri giren yüzleri maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle Yasin Acun'a ateş etti.

Şüpheliler güvenlik görevlisi O.Ç.'yi (34) de silahla vurup yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yasin Acun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı güvenlik görevlisi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 kişinin, husumetli oldukları Yasin Acun'u (35) girdiği Kur'an kursunda öldürüp, güvenlik görevlisini de yaraladığı olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kursun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin pompalı tüfekle girdikleri binada birkaç kişinin paniğe kapıldığı anlar yer aldı. Ayrıca kursun odalarından birine yönelen şüphelilerden birinin, içerideki bir kişiye tekme attığı görüldü.

YAKALANDILAR

Yunus polisleri, kaçan 2 şüpheliyi olayda kullandıkları değerlendirilen pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

