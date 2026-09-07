Diyarbakır’da kanlı pusu! Arabayla takip edip kurşun yağdırdı: Kadri Başkan hayatını kaybetti!

TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra otomobilden inen şüpheli, Başkan'a tabancayla ateş etti. Kadri Başkan vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Başkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.