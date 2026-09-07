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Giriş Tarihi: 7.09.2026 12:43

Diyarbakır’da kanlı pusu! Arabayla takip edip kurşun yağdırdı: Kadri Başkan hayatını kaybetti!

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yaşayan Kadri Başkan (60), husumetlisi tarafından pusuya düşürüldü. Kendisini otomobille takip eden husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutulan talihsiz adam hayatını kaybetti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Diyarbakır’da kanlı pusu! Arabayla takip edip kurşun yağdırdı: Kadri Başkan hayatını kaybetti!
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Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Kadri Başkan, aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan kişi tarafından otomobille takip edildi.

TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra otomobilden inen şüpheli, Başkan'a tabancayla ateş etti. Kadri Başkan vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Başkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DİYARBAKIR #YENİŞEHİR

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Diyarbakır’da kanlı pusu! Arabayla takip edip kurşun yağdırdı: Kadri Başkan hayatını kaybetti!
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