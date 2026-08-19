Diyarbakır’da kanlı pusu! Kafede otururken kurşunların hedefi oldu: Saldırgan ağacın arkasına gizlenip…

AĞACIN ARKASINA GİZLENİP PUSU KURDU

M.G., yanında bulunan 2 kişiyle birlikte bahçede oturduğu sırada, bir süre ağacın arkasında gizlenen kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.