Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da kanlı pusu! Kafede otururken kurşunların hedefi oldu: Saldırgan ağacın arkasına gizlenip…
Giriş Tarihi: 19.08.2026 11:51

Diyarbakır’da kanlı pusu! Kafede otururken kurşunların hedefi oldu: Saldırgan ağacın arkasına gizlenip…

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen olayda bir AVM’deki kafenin bahçesinde oturan M.G., kabusu yaşadı. Ağacın arkasında gizlenen kimliği belirsiz kişi M.G.’ye adeta kurşun yağdırdı. Korkunç saldırı kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Diyarbakır’da kanlı pusu! Kafede otururken kurşunların hedefi oldu: Saldırgan ağacın arkasına gizlenip…
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Olay, 15 Ağustos'ta akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki bir AVM'nin dış cephesinde bulunan kafenin bahçesinde meydana geldi.

AĞACIN ARKASINA GİZLENİP PUSU KURDU

M.G., yanında bulunan 2 kişiyle birlikte bahçede oturduğu sırada, bir süre ağacın arkasında gizlenen kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KORKUNÇ SALDIRI KAMERAYA YANSIDI

M.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAYAPINAR #DİYARBAKIR

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Diyarbakır’da kanlı pusu! Kafede otururken kurşunların hedefi oldu: Saldırgan ağacın arkasına gizlenip…
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