Diyarbakır’da kaybolan Nimet Kılıç 10 gündür aranıyor: 120 kilometrekarelik alan tarandı!

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Nimet Kılıç'ın, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü. 10'uncu günde 480 personel, kadavra arama köpeği 'Pusat' ve arama-kurtarma köpeği 'Dilim' ile arama çalışmalarını sürdürüyor. Zorlu arazi koşullarında sürdürülen aramalarda şu ana kadar yaklaşık 120 kilometrelik alanın tarandığı, çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.