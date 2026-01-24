Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da kaybolan Nimet Kılıç'tan bir iz yok: En son böyle görüntülenmişti!
Giriş Tarihi: 24.01.2026 13:10

Diyarbakır’da kaybolan Nimet Kılıç'tan bir iz yok: En son böyle görüntülenmişti!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç'ı (45) arama çalışmaları, 3’üncü gününde sürüyor.

DHA Yaşam
Diyarbakır’da kaybolan Nimet Kılıç’tan bir iz yok: En son böyle görüntülenmişti!
  • ABONE OL

Akılalmaz olay, 21 Ocak'ta Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyhmus Kılıç, sabah uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Şeyhmus Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

22 Ocak'ta, bölgede AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Kılıç'ın, sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıdığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.

Ekiplerin arama çalışmaları, 3'üncü gününde de eğitimli köpeklerle sürdürülüyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır’da kaybolan Nimet Kılıç'tan bir iz yok: En son böyle görüntülenmişti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz