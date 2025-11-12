Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da kız isteme kavgası silahlı saldırıya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 12.11.2025 23:07

Diyarbakır’da kız isteme kavgası silahlı saldırıya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı!

Diyarbakır'da, geçtiğimiz gün 'kız isteme' meselesi nedeniyle meydana gelen olayda, aynı aileye mensup kişiler arasında tekmeli, yumruklu ve sopalı kavga çıktı. Olayda iki kişi yaralanırken, 4 kişi tutuklandı. Son olarak bugün taraflardan birinin evine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 22 yaşındaki İsmet Barçin isimli kadın hayatını kaybederken, 10 yaşındaki bir çocuk da yaralandı. Öte yandan, 14 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam
İddiaya göre, Kayapınar ilçesine bağlı kırsal Güleçoba Mahallesi'nde aynı aileye mensup kişiler arasında dün akşam 'kız isteme' meselesi yüzünden tekmeli, yumruklu ve sopalı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaralanırken, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, sabah saatlerinde sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Olayın ardından öğle saatlerinde taraflardan birinin evine tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Namaz kıldığı sırada kurşunların isabet ettiği İsmet Barçin isimli kadın hayatını kaybetti, yeğeni J.B. isimli çocuk ise yaralandı.

Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmada, olayla ilgili 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı izniyle yapılan aramalarda 3 otomobilde 1 tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

