Diyarbakır’da kız isteme kavgası silahlı saldırıya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı!

Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmada, olayla ilgili 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı izniyle yapılan aramalarda 3 otomobilde 1 tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.