Diyarbakır’da korkunç kaza! Otobüs şarampole devrildi: Yaralılar var!

2 KİŞİ YARALANDI

İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği kazaya karışan otobüs vinçle kaldırıldı. Otobüste sıkışan 2 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.