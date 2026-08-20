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Giriş Tarihi: 20.08.2026 15:42

Diyarbakır’da korkunç kaza! Otobüs şarampole devrildi: Yaralılar var!

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Yolcu otobüsü kontrolünü kaybedince şarampole devrildi. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Diyarbakır’da korkunç kaza! Otobüs şarampole devrildi: Yaralılar var!
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Kaza, öğle saatlerinde Lice ilçesi Fis Ovası mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp şarampole devrildi.

2 KİŞİ YARALANDI

İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği kazaya karışan otobüs vinçle kaldırıldı. Otobüste sıkışan 2 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DİYARBAKIR #LİCE #KAZA

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Diyarbakır’da korkunç kaza! Otobüs şarampole devrildi: Yaralılar var!
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