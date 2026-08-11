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Giriş Tarihi: 11.08.2026 16:52

Diyarbakır’da korkunç olay! Hareketsiz bedeni boş arazide bulundu: Boğazından bıçaklanıp...

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşanan olayda 48 yaşındaki Mehmet Emin Doğan boş arazide boğazından bıçaklanmış halde bulundu. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda talihsiz adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Diyarbakır’da korkunç olay! Hareketsiz bedeni boş arazide bulundu: Boğazından bıçaklanıp...
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Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Batıkent Sitesi yakınındaki boş arazide meydana geldi. Mehmet Emin Doğan'ı boğazından bıçaklanmış halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Mehmet Emin Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BAĞLAR #DİYARBAKIR

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Diyarbakır’da korkunç olay! Hareketsiz bedeni boş arazide bulundu: Boğazından bıçaklanıp...
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