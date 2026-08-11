Diyarbakır’da korkunç olay! Hareketsiz bedeni boş arazide bulundu: Boğazından bıçaklanıp...

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Mehmet Emin Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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