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Giriş Tarihi: 6.08.2026 13:35

Diyarbakır’da korkunç saldırı! Telefon dükkanını basıp kurşun yağmuruna tuttu: Yaralılar var!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen saldırı yürekleri ağza getirdi. M.E.K., girdiği dükkandaki husumetli olduğu M.Y. ile N.K. ile konuşmaya başladı. Konuşma tartışmaya dönerken şüpheli adeta dehşet saçtı. Dükkana kurşun yağdıran şüpheli olay yerinden kaçarken yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Diyarbakır’da korkunç saldırı! Telefon dükkanını basıp kurşun yağmuruna tuttu: Yaralılar var!
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Olay, 29 Temmuz akşamı, Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Bulvarı'ndaki telefon dükkanında meydana geldi. M.E.K., girdiği dükkandaki husumetli olduğu M.Y. ile N.K. ile konuşmaya başladı. Bir süre sonra tabancasını çeken M.E.K., M.Y. ile N.K.'yi peş peşe ateş edip yaraladı.

KURŞUN YAĞMURUNDAN SONRA DÖNÜP TEKRAR ATEŞ ETTİ

Dışarı çıkan M.E.K., iş yerine defalarca ateş ettikten sonra yeniden içeri girip tezgahtaki kişiyi bir kez daha vurdu.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası polis ekiplerinin çalışmasıyla M.E.K. yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.E.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BAĞLAR #DİYARBAKIR

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Diyarbakır’da korkunç saldırı! Telefon dükkanını basıp kurşun yağmuruna tuttu: Yaralılar var!
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