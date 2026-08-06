Diyarbakır’da korkunç saldırı! Telefon dükkanını basıp kurşun yağmuruna tuttu: Yaralılar var!

Olay, 29 Temmuz akşamı, Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Bulvarı'ndaki telefon dükkanında meydana geldi. M.E.K., girdiği dükkandaki husumetli olduğu M.Y. ile N.K. ile konuşmaya başladı. Bir süre sonra tabancasını çeken M.E.K., M.Y. ile N.K.'yi peş peşe ateş edip yaraladı.
KURŞUN YAĞMURUNDAN SONRA DÖNÜP TEKRAR ATEŞ ETTİ
Dışarı çıkan M.E.K., iş yerine defalarca ateş ettikten sonra yeniden içeri girip tezgahtaki kişiyi bir kez daha vurdu.
SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası polis ekiplerinin çalışmasıyla M.E.K. yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.E.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.