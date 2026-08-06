Diyarbakır’da korkunç saldırı! Telefon dükkanını basıp kurşun yağmuruna tuttu: Yaralılar var!

Olay, 29 Temmuz akşamı, Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Bulvarı'ndaki telefon dükkanında meydana geldi. M.E.K., girdiği dükkandaki husumetli olduğu M.Y. ile N.K. ile konuşmaya başladı. Bir süre sonra tabancasını çeken M.E.K., M.Y. ile N.K.'yi peş peşe ateş edip yaraladı.